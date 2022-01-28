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كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مطالب بلاده بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة من أوروبا، وذلك حسبما أعلن الكرملين اليوم الجمعة.

وأعلن الكرملين أن بوتين أبلغ ماكرون بأن روسيا تحلل حاليا الردود المكتوبة التي تلقتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي(الناتو) على مقترحاته وأنها ستقرر لاحقا خطواتها المقبلة.

وأبلغ بوتين الرئيس الفرنسي بأن الردود الغربية لم تجب على مطالب روسيا الخاصة بوقف توسع حلف الناتو ناحية الشرق في أوروبا وإزالة الأسلحة الهجومية قرب حدودها وسحب البنية التحتية العسكرية للحلف إلى وضعها عام 1997.

وقال الكرملين إن بوتين أصر أيضا على ضرورة وفاء كييف بما عليها من التزامات بحسب اتفاقية مينسك للسلام المبرمة في عام 2015 والوضع الخاص المخطط له لأراضي أوكرانيا الشرقية الانفصالية في منطقة دونباس .