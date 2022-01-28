توقف الصيد والملاحة بكفر الشيخ وغلق ميناء البرلس لليوم السادس.. والتنمية المحلية: المحافظات مستمرة فى رفع تراكمات الأمطار

شريف حربى وإسلام جابر وفاطمة على ومحمد نصار ومحمد راشد

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم: إن المحافظات مستمرة فى رفع وإزالة مخلفات مياه الأمطار من الشوارع، نتيجة سوء الأحوال الجوية، التى ضربت البلاد الفترة الحالية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لأى طوارئ قد تحدث خلال الفترة الحالية.

وأضاف قاسم فى تصريحات، لـ«الشروق»، أن غرفة العلميات وإدارة الأزمات بالوزارة، مستمرة فى المتابعة مع المحافظات على مدار الساعة، لحل أى مشكلات أو معوقات خلفتها الأمطار الفترة الحالية، فضلًا عن تلقى أى شكاوى من المحافظات نتيجة الأمطار بالشوارع عبر مبادرة «صوتك مسموع»، وبالتالى يتم حلها على الفور من جانب الأجهزة المعنية.

وأكد أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى وجه مسئولى المحافظات بأهمية الاستمرار فى رفع درجات الاستعداد القصوى والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أى طوارئ، مع مطالبة المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط خوفًا من الرياح الشديدة التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

وأشار إلى وجود استمرارية فى المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، وأيضًا استعداد الأطقم العاملة عليها، وذلك للتعامل الفورى مع أى مستجدات أخرى فى حال سقوط أمطار.

وأكد استمرار التنسيق بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المرور والحماية المدنية.

وتسبب هطول الأمطار بغزارة، أمس الجمعة، على السواحل الشمالية لمحافظة كفر الشيخ، خاصة فى مدينتى مطوبس والبرلس، فى استمرار توقف مختلف عمليات الصيد والملاحة؛ حيث قرر المحافظ جمال نور الدين غلق ميناء البرلس لليوم السادس على التوالى أمام حركة السفن والصيد بالمحافظة، نتيجة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، وخطورتها على حركة السفن ومراكب الصيد.

وأكد نقيب الصيادين بالمحافظة أحمد نصار، توقف حركة الصيد، نتيجة خطورة أمواج البحر وارتفاعها عن معدلاتها الطبيعية.

ووجه مسئولو مجالس المدن والوحدات المحلية بإزالة مياه الأمطار من الشوارع والطرق، من أجل تسهيل حركة السير أمام المارة.

وفى محافظة الشرقية، راجعت الأجهزة التنفيذية والمحلية مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية فى جميع مراكز ومدن المحافظة، وربطها بغرفة الأزمات الرئيسية بالديوان العام؛ للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

ووجه محافظ الشرقية ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحى، وصولًا إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة، مع المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى، بالتنسيق مع شركة الكهرباء؛ لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامى، إن المحافظة ما تزال تشهد موجة من الصقيع فى جميع أنحائها، حتى صباح اليوم الجمعة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وأكد الشامى لـ«الشروق» أن المحافظة مستمرة فى رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، مع استمرار تفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، كما تم تشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية، وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أى بلاغات على مدار 24 ساعة.

من جهتها، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا السبت، يشهد تكون الشبورة المائية على معظم الأنحاء حيث تشهد الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية صباحا، موضحة أن هناك نشاطا فى حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمى، أن اليوم السبت يشهد طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائلا للدفء على جنوب سيناء ومعتدلا على جنوب الصعيد، على أن نشهد طقسا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.