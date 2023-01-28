إعلام عبري: إسرائيل بصدد توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن إسرائيل بصدد توزيع الآلاف من قطع الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، لتعزيز التصدي لمنفذي العمليات الفلسطينية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير - لم يسمه - إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيطرح سلسلة من الإجراءات على مجلس الوزراء المصغر (الكابينت)، لمناقشتها والموافقة عليها في إطار الرد على الهجمات في القدس.

وأضاف أن «نتنياهو سيطرح على الكابينت، دفع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، وإغلاق فوري لمنازلهم، والإسراع في منح رخص السلاح للمواطنين الإسرائيليين».

وتابع المسؤول الإسرائيلي: «قضايا أخرى من المتوقع أن تطرح في المناقشة هي السياسات المتعلقة باعتقال أفراد عائلات ومعاوني الإرهابيين، على الرغم من أن بعض الاعتقالات قد بدأت بالفعل، وكذلك تعزيزات إضافية للقوات في مناطق يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)».

من جانبها، أفادت قناة «كان» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، بأن الحديث عن منح آلاف الإسرائيليين أسلحة، يعني تسريع العمليات البيروقراطية المتعلقة بحصول الإسرائيليين على تراخيص أسلحة، ما يعني زيادة تداول الأسلحة الخاصة في إسرائيل.

وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم السبت ٢٨ يناير الجاري، عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية يوم الجمعة ٢٧ يناير، والذي أودى بحياة ٧ أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين.

وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والاجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكل فرص إعادة إحياء عملية السلام.

وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.