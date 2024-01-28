هالة صدقي تكشف سبب تغيير فيلمها من كتف قانوني لـ الملكة: استغلال لنجاح شخصية صفصف

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن سبب تغير اسم فيلمها الجديد من "كتف قانوني" لـ"الملكة"، موضحة أنه استغلال لشخصية الملكة صفصف في جعفر العمدة والتي حققت نجاحاً كبيراً، وشركة الإنتاج والتوزيع هي من غيرت الاسم ووافقت على ذلك.

وتحدثت هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، عن تصريحها حول لقب "الملكة" للمطربة أحلام، قائلة: "الموضوع ده من أيام مسلسل جعفر العمدة، لأن في ملكة في مصر وملكة في الإمارات.. وباركتلي على المسلسل ولكن الفيلم لأ".

وحسمت هالة صدقي الجدل حول مشاركتها في رمضان المقبل، موضحة أنها لن تشارك في الماراثون الرمضاني لأنها على وشك الانتهاء من تصوير مسلسل درامي وسيعرض قريباً وتم تصويره في عدة دول مثل سويسرا وإيطاليا وأمريكا، وباقي عدة مشاهد قليلة والعمل يتحدث عن الغربة والجاليات العربية في أستراليا وكندا.

وواصلت هالة صدقي حديثها عن ظهورها في حفل "جوي أوردز" بالسعودية، قائلة: "المهرجان صرح كبير وفجأة تحول لعملاق ضخم وهناك انبهار بما تفعله السعودية، فنحن الفنانون من نفعل الإبهار ولكننا انبهرنا بالمهرجان وسعيدة بما تفعله السعودية نحو الفنانين، فهم يسيرون على مثل "أدي العيش لخبازه" وسعيدة لحبهم ولاهتمامهم بالفن المصري والفنانين".