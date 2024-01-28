وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة فوز منتخب اليد ببطولة الأمم الإفريقية، معربًا عن شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، اليوم السبت، أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح، موضحًا أن «هناك مساع للفوز بأكبر عدد في التاريخ للميداليات المصرية بأولمبياد باريس المقبلة».

وذكر أن منتخب مصر لكرة اليد يمتلك لاعبين رجال، والجميع يثق في قدراتهم على حصد ميدالية أولمبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت ملحمة بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والدولة تدعم أبناءها بقوة في مختلف المجالات.

واستطرد: «تواصلت مع منتخب مصر لكرة القدم لمتابعة نهائي أمم إفريقيا لليد اليوم، وأثق في قدرات اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبل، الروح مرتفعة للغاية داخل منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدًا والجميع عازم على الفوز واستكمال المنافسة على لقب الأمم الإفريقية».

وعن محمد صلاح نجم منتخب مصر، قال صبحي: «محمد صلاح أحد أهم نجوم العالم وعمره ما يتمارض على بلده فهو عاشق لمصر، وسفره إلى ليفربول طبيعي بعد إصابته لسرعة عودته من جديد، والمنتخب بنجومه الموجودين حاليًا قادر على التتويج بلقب الأمم الإفريقية».

وأكد أن منتخب مصر على قلب رجل واحد قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدًا، معقبا: «بطولة الأمم الإفريقية الجارية خارج التوقعات، ودورنا كدولة توفير كل الدعم والسبل الممكنة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب وحققنا نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ونخطط دائما بشكل علمي ونوفر كل الدعم لجميع لاعبينا الأبطال بقوة في مختلف الألعاب».

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.