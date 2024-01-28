محمد الأمين: «إنكار الذات» وراء تتويج مصر بكأس أمم أفريقيا لليد

أكد محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن سر نجاح منظومة كرة اليد لها أكثر من عامل، أهمها حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، الذي أسس اتحاد قوي قادر على مواجهة أي صعاب.

وتابع الأمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "هناك حالة من انكار الذات ولا يوجد شخص يتعدى على عمل غيره، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة في الملاعب واهتمام كبير من الدولة للعبة".

وأضاف محمد الأمين: " أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عامل أساسي في قصة النجاح، خاصةً أنه لا يبخل بأي شئ على اللعبة، سواء من معسكرات أو متابعات مع الفرق وتجهيز كل اللاعبين للمنافسة على الألقاب".

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أن المجلس دائم النقد لنفسه ونعمل كمنظومة خلية نحل من أجل معالجة السلبيات بشكل مستمر وتحقيق الإنجازات.

واستطرد: "تواجد باستور على رأس القيادة الفنية للمنتخب، من أجل إعداد أجيال لمواصلة الإنجازات، ويهتم بالعناصر الشبابية من أجل التواجد مع الكبار، بالإضافة إلى المحترفين وصناعة توليفة قوية بين الخبرات والشباب بالمستقبل".

أشار: "منذ اليوم الأول في البطولة كان من الطبيعي أن نتخوف من كل مباراة ومنتخب تونس من المنتخبات القوية، ولكن منتخب الجزائر يجب الإشادة بهم بأنه رغم الخسارة كان حريص على تهنئة المنتخب بعد المباراة".

أتم: "كان لدينا أحقية في تحقيق بطولة أمم إفريقيا خاصةً بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني، وسوف نبدأ في التجهيز لأولمبياد باريس من أجل تحقيق ميدالية تسعد الجماهير".