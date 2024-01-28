خالد سليم: والدي كان صارما في العقاب وعلمني الاحترام والمسؤولية

عبر الفنان خالد سليم، عن سعادته الكبيرة بسبب ما قدمه من مسيرة فنية يفتخر بها للغاية، كاشفًا عن تفاصيل تربيته في أسرة متوسطة الحال ومترابطة، حيث عاش طفولة جيدة وأحبه أشخاص كثيرون.



وتابع سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد،: "مرحلة الطفولة رسمتني وشوفت الحب في أسرتي كلها، أنا تالت أخ في الأسرة وكنت محاط بدفء، ليا أخين أكبر مني وفي أختي علياء أصغر مني".



وأضاف خالد، أنه كان طالباً متفوقاً في المدرسة ويحاول إرضاء والده، ومع الوقت اكتشفوا فيه موهبة الغناء والعزف وبدأوا ينمون تلك الموهبة ويشكرهم على ذلك، لأن هناك عائلات قد تقتل الموهبة عند أطفالهم أو تحفزهم.

وأشار، إلى أن والده أجبره في البداية على دراسة اختصاص غير الفن وفي بداية حياته كان والده يدعمه وكل عام كام يشترى له "أورج" لكي يطور من موهبته، ولكن بعد تخرجه من الثانوية العامة جعله يدرس تخصصا عمليا أكثر لكي يكون له مستقبل.

واستكمل، "عشت مرحلة الطفولة والمراهقة في الكويت، وكنت بزور مصر في العطلات الصيفية".

واختتم خالد سليم: "والدي كان صارما في العقاب أحيانا كان بيضربني ويمنعني إني ملعبش مع أصحابي لكن مع شوية دلع، لأننا ولاد وكان عاوزنا نكون ناشفين، والحمد لله عرف يعلمنا الاحترام والمسؤولية،