تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر

قال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، إن «الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه».

جاء ذلك على هامش، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يجري زيارة رسمية للبلاد.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، أجرى تبون، محادثات ثنائية على انفراد مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، كما ترأس رفقته محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين.

وأشاد تبون، في تصريح صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالعلاقات المتجذرة التي تجمع الجزائر والسودان، متوجهًا بتحية إلى الخرطوم على موقفها الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي.

وأكد الرئيس الجزائري أن «بلاده تدعم دوما السودان»، لافتًا إلى أن «الشعب الجزائري له تاريخ عريق في الوطنية ونصرة القضايا العادلة».

وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.