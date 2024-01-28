فنلندا: جولة إعادة تحسم سباق الانتخابات الرئاسية

تجرى فنلندا جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بعدما فشل كل المرشحين في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد.

وبعد 12 عاما من قيادة الرئيس ساولي نينيستو لفنلندا، سيتم انتخاب خليفة له في جولة إعادة من المقرر إجراؤها يوم 11 فبراير المقبل بين المرشحين اللذين سيحصلان على أعلى نسبة من أصوات الناخبين.

وبعد عمليات فرز الأصوات المبكرة، يتقدم رئيس الوزراء السابق المحافظ الكسندر ستوب بنسبة تبلغ 3ر28% من الأصوات، في حين حصل وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو من حزب الخضر على 8ر25% من الأصوات.

وتأخر رئيس البرلمان يوسي هالا اهو ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق أولي رين كثيرا بحصول كل منهما على 16 % من أصوات الناخبين.

يذكر أن الجولة الأولى تنافس فيها تسعة مرشحين لخلافة نينيستو، الذي لا يُسمح له بالترشح لفترة أخرى بعدما تولى رئاسة البلاد لفترتين كل منهما ستة أعوام.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في الأول من مارس المقبل.