العمل: توفير 107 فرص لعمال مصريين للعمل بشركات مقاولات في الأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن توفير 107 فرص عمل لعمالة مصرية؛ للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية في شركات متخصصة بمجالات متنوعة، والتي منها (تكنولوجيا هندسية- تربية الدواجن- صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350 دينارًا أردنيًا.

وأوضح "جبران"، أن هذه الفرص عبارة عن 100 فرصة بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء، وعامل تربية دواجن، و6 عمال في مصنع زجاج.

من جانبها نوهت هبة أحمد مدير عام التشغيل، بأنه من ضمن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين: "ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمضِ على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر المملكة خلال الفترة من 31-5-2020، وحتى 31-5-2021.

وقالت إن التقديم من اليوم الأربعاء، ولمدة 5 أيام، كما أنه يكون طبقا للشروط المرفقة من هنا.