موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، نظيره الكونغو الديمقراطية، في مواجهة نارية، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تُذاع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قنوات «بي إن سبورتس» وتحديدًا عبر قناتها beIN SPORTS MAX HD1، الناقلة الحصرية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023-2024، المُقامة في كوت ديفوار، ويتولي علي محمد علي التعليق على المباراة.

غيابات مصر أمام الكونغو الديمقراطية

يعاني منتخب مصر العديد من الغيابات في مباراة الكونغو الديمقراطية بسبب الإصابة، وأبرز الغيابات محمد صلاح، محمد الشناوي وإمام عاشور.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

تقابل منتخب مصر في مواجهات عديدة مع الكونغو الديمقراطية حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات، فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، بينما تقابل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط.