توزيع 5026 بطانية وملابس لسكان الوديان والتجمعات البدوية بجنوب سيناء

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أعمال توزيع 5026 بطانية وملابس وألحفة، بواقع 2288 لحاف فايبر، و 2288 شال صوف حريمي، و 450 بطانية قطيفة، وملابس أطفال على الوديان والتجمعات البدوية في مدن المحافظة المختلفة، بما في ذلك "رأس سدر، أبو زنيمة، طابا، شرم الشيخ، دهب، نويبع، كاترين، وطور سيناء"، مقدمة من بنك الكساء المصري.

وقدم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الشكر لبنك الكساء المصري على توفير الدعم لأهالي التجمعات البدوية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة الأولى من نوعها في المحافظة، ويجري التعاون مع بنك الكساء المصري لتوزيع هذه المساعدات في إطار برنامج التكافل الاجتماعي.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة من ممثلي مجالس مدن المحافظة، وإدارات التضامن الاجتماعي، وجرى التوزيع بحضور مشايخ وعواقل المحافظة الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للمحافظ وللقائمين على المبادرة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص المحافظة على توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة في المناطق البدوية التي تعاني من نقص في بعض المستلزمات الأساسية.

وأشاد بدور بنك الكساء المصري في توفير هذه المساعدات الإنسانية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.