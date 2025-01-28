أبو الغيط يفتتح المنتدي الاقتصادي العربي الإيطالي

افتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، في روما، منتدي الأعمال العربي الإيطالي المنعقد بتنظيم من الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة بالتعاون مع إتحاد الغرف العربية، بهدف تعزيز الروابط الإقتصادية بين العالم العربي وإيطاليا.



وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأخير أكد فى كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية الموضوعات التي يتناولها ويناقشها المنتدي، مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة المستدامة والسياحة، وغيرها من الموضوعات والمجالات التى تتسم بالحيوية والأهمية لدى الجانبين العربي والإيطالي، حيث شدد على الحاجة إلى انتهاج فلسفة جديدة لتوثيق أواصر التعاون بين الجانبين فى هذه المجالات.

وأشار الأمين العام إلى أهمية ورمزية توقيت انعقاد منتدي الأعمال العربي الإيطالي لإتاحته الفرصة للحديث بجدية عن كيفية تجاوز التحديات التى تواجه الجانبين العربي والإيطالي على الصعيد الاقتصادي والتنموي، وبحث تطوير العلاقة إلى شراكة استراتيجية بين الجانبين من خلال جمعه لكوكبة من رجال الأعمال والمؤسسات المالية والتجارية من الجانبين.

كما ثمن الأمين العام دور الغرفة التجارية العربية المشتركة، معرباً عن تطلعه لقيام الغرفة بمزيد من الجهد لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون والفرص الواعدة على صعيد المشروعات الإقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التى تحقق أهداف الجانبين العربي والإيطالي.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام التقي أعضاء الغرفة العربية المشتركة قبل انطلاق أعمال المنتدي، حيث ركز الأمين العام خلال اللقاء على أهمية الإستفادة والبناء على التاريخ الطويل من التعاون والعلاقة المتميزة بين الدول العربية وإيطاليا فى مختلف المجالات من أجل تحقيق أكبر قدر من الإستفادة للجانبين.

وأعرب عن الثقة فى قيام المنتدي بدور هام وحيوي فى تعزيز التقارب العربي الإيطالي لبناء مرحلة جديدة من الشراكة، وتحقيق الإستفادة من الطاقات الكامنة الموجودة لدي الجانبين.