ماذا قالت حماس عن اليوم التالي للحرب؟

أكد قيادي في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مفهوم اليوم التالي للحرب وخروج الحركة من المعادلة لم يعد موجودا، مشددا على أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العودة للحرب "مجرد كلام".

وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري، إنَّ ‏الوسطاء بدأوا عملية جس النبض للطرفين للبدء في المرحلة الثانية من ‏اتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أبو زهري، في تصريح، أن "لا خيار أمام رئيس الحكومة ‏الاسرائيلية بنيامين نتياهو إلا المضي في هذا الاتفاق حتى النهاية"، مشيرا إلى أن "كلام نتنياهو بشأن العودة للحرب هو مجرد كلام فارغ ‏للاستهلاك المحلي".

وأوضح أنَّ "مفهوم اليوم التالي للحرب وخروج حماس من المعادلة، لم ‏يعد له وجود، ومستقبل غزة شأن فلسطيني بحت"، مشيرا إلى أن "غزة ‏لا تعاني فراغاً إدارياً، مرحبًا بتشكيل حكومة يتوافق عليها الفلسطينيون". ‏

وأكدت حماس أنَّ "مشاهد عودة الحشود ‏الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم ‏بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم ‏والمأساة". ‏