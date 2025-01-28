مناقشة نص كتاب الخواجاية الصادر عن دار الشروق في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أقيمت جلسة نقاشية لكتاب "الخواجاية" للكاتبة فيموني عكاشة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدار الجلسة الكاتب الصحفي سيد محمود، وناقش الكتاب كل من الدكتور محمد بدوي والدكتورة شيرين أبو النجا.

في البداية، تحدثت فيموني عكاشة عن خلفية الكتاب وقالت: "النص استغرق ثلاث سنوات للانتهاء منه، ولم أكن في البداية مهتمة بنشر الحكايات، لكن مع مرور الوقت تطورت الفكرة حتى شكلت النص النهائي. أمي كانت حكاءة ممتازة وكان لديها مخزون من الخطابات التي كانت ترسلها لأهلها في هولندا، وهذا الأرشيف دفعني للحكي عنه".

من جانبه، تطرق الدكتور محمد بدوي إلى التحليل النقدي للنص، قائلاً: "عندما قرأت الكتاب وجدت أنه ممتع ومهم جدًا، فنحن أمام سيرة تختلط بمفاهيم الرواية السيرية. جزء من جاذبية الكتاب أنه يقف في المنتصف بين السيرة الغيرية والسيرة الذاتية. الكتاب يعكس رغبة الساردة في طرح تقاطعاتها مع الأم، وهناك تماهي بين الساردة والشخصية المسرودة".

وأشار بدوي إلى أن العمق الأساسي في الكتاب يكمن في تسليط الضوء على القيم الإنسانية لشخصية الأم البطلة، مشيدًا بتركيز النص على الجانب الإنساني، بعيدا عن الخلفية السياسية للأحداث والشخصيات.

أما الدكتورة شيرين أبو النجا، فقد أكدت على أهمية الكتاب قائلة: "هذا كتاب يستحق النقاش والحديث عنه كثيرًا. يمكن قراءته كسيَرَة غيرية وذاتية، أو كوثيقة اجتماعية تؤرخ للحياة الاجتماعية وعادات المصريين، وتوثق لصعود وانهيار مصنع الغزل والنسيج في المحلة من خلال حياة الأب".

أضافت أبو النجا أن الكتاب يصلح أيضًا كوثيقة تاريخية تروي أحداثًا هامة مثل حرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 وثورة يناير 2011، مشيرة إلى أن الكتاب يحول التاريخ الشفوي إلى تاريخ مكتوب. كما اعتبرت أن الكتاب يمكن أن يُقرأ من زاوية النسوية من خلال رصد التغيرات التي تطرأ على البنية المجتمعية.

وأشادت أبو النجا بالكتاب واعتبرته ممتعًا ومدهشًا على كافة المستويات الأدبية.

حضر الجلسة عدد من الشخصيات الثقافية البارزة، مثل أميرة أبو المجد، نانسي حبيب، عبدالوهاب الحمادي، وشريف بكر.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ويُعد مناسبة هامة لعشاق القراءة والثقافة، حيث يستعرض دور النشر أحدث منشوراتها وسط منافسة شديدة. يفتتح المعرض يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ويُمدد حتى 9 مساءً في يومي الخميس والجمعة.