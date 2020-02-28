اعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بإقامة احتفالية بمئوية والدها الفنان الراحل فريد شوقي، ضمن فعاليات مهرجان «أيام القاهرة للدراما العربية» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت رانيا فريد شوقي، أثناء حوارها مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»،مساء أمس الخميس، قائلة: «فريد شوقي مش هيتكرر، فريد شوقي خدم المجتمع المصري وخدم الفن المصري، كل الشعوب العربية بتحبه وتناديني بـ«يا بنت الغالي»»، مضيفة: «جيله ماعملش فلوس لكن عمل تاريخ».

وأوضحت أنه تم إنشاء لجنة مصغرة للاحتفال بمئوية الفنان الراحل تتكون من «عمر عبد العزيز وأشرف زكي وخالد عبد الجليل وأحمد شوقي»؛ لجعل العام يحتفل بهذا التاريخ، والتي تبدأ في باريس وتنتقل في مارس إلى مدينة الأقصر.

وتابعت أن الفنانين القدامى هم حجر الأساس لمهنة التمثيل وللسينما، لافتة إلى أنهم من عرفوا العرب باللهجة المصرية وجعلوهم يحبوا مصر من خلال الأفلام، وأنهم كانوا مؤمنين بما يفعلون.

واستطردت: «الفن يجمع الشعوب»، مضيفة أن الفنان فريد شوقي كان كل تفكيره يتجه نحو السينما والدراما وطرح القضايا الهامة، وأنه أنتج 30 فيلمًا.

واختتمت حديثها بأن أفلام والدها طرحت قوانين كـ«جعلوني مجرما، وكلمة شرف»، مضيفة أنه في أدوار الشر كان يعمد على هزيمته حتى ولو كان بطلا له.

وافتتحت في الـ17 من فبراير فعاليات «أيام القاهرة للدراما العربية» بباريس برئاسة الدكتورة عبلة الأسود رئيسة المهرجان، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات، وتم الإعلان عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة «مئوية فريد شوقى».

