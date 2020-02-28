الصحة المصرية تتواصل مع فرنسا بشأن ما نشر عن إصابتي كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما في الوقت الحالي من أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف أن وزارة الصحة تواصلت مع السلطات الفرنسية، عبر القنوات الدبلوماسية، للحصول علي اَي معلومات بشأن ما نشر من أخبار في الساعات الأخيرة عن رصد إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين فرنسيين كانا في رحلة لمصر مؤخرا، لكن لم تحصل مصر علي رد من الجانب الفرنسي حتى الآن، وأن مصر تنتظر معلومات من الجانب الفرنسي في هذا الشأن.



وأوضح أنه تم التواصل أيضا مع منظمة الصحة العالمية، وفق البروتوكول المعمول به في جميع دول العالم، التي نفت علمها بالحالتين حتى الآن أيضا، وبالتالي فلا يمكن التأكيد حاليا إلا على أن مصر خالية من حالات إصابة.



كانت صحيفة "لو باريزيان " الفرنسية قد نشرت مساء اليوم تقريرا حول حالات الإصابة المسجلة اليوم وأمس بفيروس كورونا المستجد كوفيد19.



وبحسب التقرير، تم حجز شخصين مسنين تم اكتشاف إصابتهما، بعد عودتهما من رحلة منظمة إلى مصر، أحدهما في مدينة بريشت والآخر في مدينة ديجون.



وذكرت الصحيفة أن "الاثنين يرقدان داخل العناية المركزة في حالة خطيرة".



وتبين أنهما كانا في مصر بصحبة حوالي 20 شخصًا آخرين.



وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسئولي وزارة الصحة أن البحث جار عن الأشخاص الذين تواصل معهم المريضان، وغيرهما من حاملي الفيروس الذين تم رصدهم وحجزهم بالفعل في أماكن مختلفة من فرنسا.