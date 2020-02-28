روسيا تعلق دخول الإيرانيين إلى أراضيها بسبب كورونا

قررت الحكومة الروسية، وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى روسيا كإجراء احترازي ووقائي لضمان عدم انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت الحكومة الروسية ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، ـ أنه "اعتبارا من اليوم، تم تعليق دخول المواطنين الإيرانيين القادمين إلى البلاد بأغراض الدراسة والسياحة والعبور والعمل، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا الجديد في إيران".

وأضافت أن هذا الإجراء الاحترازي ليس الأول الذي تتخذه موسكو بعد انتشار فيروس كورونا في إيران، حيث فرضت قيودا على حركة الرحلات الجوية بين البلدين، وقبل ذلك أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين.

ووفقا لآخر البيانات، فإن الإصابات المؤكدة في إيران بفيروس كورونا بلغت حتى الآن 270 إصابة، و26 حالة وفاة.

وأعلنت 4 دول أمس تسجيل أولى حالات الإصابة بالفيروس القاتل، ومن هذه الدول بيلاروسيا التي أكدت أن الفيروس المستجد تم اكتشافه لدى طالب إيراني وصل من عاصمة أذربيجان "باكو".