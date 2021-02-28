 روسيا: استخدام لقاح سبوتنيك لايت داخل البلاد وخارجها من الشهر المقبل - بوابة الشروق
الأحد 28 فبراير 2021 11:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

روسيا: استخدام لقاح سبوتنيك لايت داخل البلاد وخارجها من الشهر المقبل

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 10:46 ص

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، استعدادهم لبدء استخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل اسم "سبوتنيك لايت" داخل البلاد وخارجها اعتبارا من الشهر المقبل.

وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي على موقع "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك لايت" في روسيا وعدد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن "سبوتنيك لايت" يصل العالم الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعد يوم من بدء تطعيم المتطوعين في العاصمة الروسية موسكو باللقاح أحادي الجرعة الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ضمن إطار التجارب السريرية الدولية التي انطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك