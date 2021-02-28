السجن المركزي الروسي: نافالني سينقل إلى لحجز خارج موسكو

أعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة السجون الفيدرالية الروسية أليكسي ميلنيكوف الأحد أن المعارض الروسي أليكسي نافالني سينقل إلى السجن المركزي في مدينة فلاديمير الروسية وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي يخضع لها.

وقال ميلنيكوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "وفقًا للنظام والأحكام القائمة، يجب أن يخضع المحكوم للحجر الصحي قبل نقله إلى السجن المركزي في فلاديمير، وسيحتاج إلى اجتياز الاختبارات اللازمة والخضوع للأطباء، وبعدها يتم وضعه في غرفة ويعطى رقمًا خاصًا".

وقضت محكمة سيمونوفسكي في موسكو، في 2 فبراير 2021، بسجن نافالني لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، تُحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

وكانت السلطات الروسية ألقت القبض على نافالني الشهر الماضي لدى عودته إلى روسيا بعد محاولة تسميمه العام الماضي.

ويتّهم نافالني، البالغ من العمر 44 عاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعطاء الأوامر لتسميمه، لكن الكرملين ينفي ذلك.