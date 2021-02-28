سامح حويدق ــ نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: إشغالات الفنادق وصلت لأدنى مستوى فى فبراير بسبب تداعيات كورونا

السياحة تعيش مأساة حقيقية.. وتحتاج لدعم حقيقى فى مواجهة الجائحة

«الطيران» تبحث شكوى المستثمرين من أزمة تراخيص ارتفاعات المبانى



قال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن قطاع السياحة يعيش مأساة حقيقية بسبب تداعيات جائحة كورونا التى امتدت للعام الثانى على التوالى.. مشيرا إلى أن إشغالات الفنادق وصلت لأدنى مستوياتها خلال شهر فبراير الحالى بسبب تداعيات الموجة الثانية للجائحة حيث تتراوح الاشغالات فى معظم فنادق البحر الأحمر «الغردقة ومرسى علم» التى لاتزال مفتوحة ما بين 6% إلى 15 % وهى نسبة غير مجدية للتشغيل والصيانة.. لافتا إلى أن استمرار العمل بهذه النسبة من الاشغالات خلال الفترة القادمة بمثابة دمار وخراب بيوت للمستثمرين وأيضا لجميع العاملين بقطاع السياحة حيث لن نتمكن من سداد مرتبات العاملين رغم التزامنا طوال سنة كاملة بسداد المرتبات.

وطالب حويدق الجهات الحكومية المعنية بدعم القطاع السياحى لمواجهة هذه الأزمة من خلال اجراءات غير مسبوقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك لضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.

وأضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة أن اللقاء الذى عقده الاسبوع الماصى بالغردقة كلا من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر مع مستثمرى السياحة بالمحافظة شهد مناقشة العديد من المشكلات التى يتعرض لها العاملون ومعوقات العمل بالقطاع السياحى وسبل حلها حيث استمع لها الوزراء ووعدوا بالعمل جديا على حلها بالتنسيق مع الحكومة.

وأضاف ان وزير السياحة طالب المستثمرون بتأجيل مناقشة قضية حرق الأسعار وبيع المنتج السياحى المصرى بأقل من سعرالتكلفة إلى وقت آخر بسبب أزمة جائحة كورونا الحالية والتى أوجدت انخفاضا كبيرا فى أسعار الغرف الفندقية لرغبة الفنادق فى جذب أى أعداد من السياح فى ظل الركود السياحى الذى يعانى منه العالم حاليا ورغبة تلك المنشآت فى الاستمرار فى العمل ودفع رواتب العاملين بها.. موضحا ان العنانى وعد ان تكون تلك القضية على رأس أولويات الوزارات بعد تحسن نسب الحركة السياحية الوافدة لمصر، فضلا عن أن قانون السياحة الجديد الذى سيتم مناقشته بمجلس النواب وضع عقوبات مغلظة على المنشآت الفندقية والسياحية تصل لحد الاغلاق وإلغاء الترخيص نظرا لتأثير تلك الظاهرة سلبيا على الأقتصاد المصرى وسمعة السياحة المصرية.

وأشار سامح حويدق إلى أن مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر شكوا لوزيرالسياحة من صدور أحكام بالغلق الادارى للفنادق بسبب عدم سداد مستحقات بعض الجهات الحكومية كالتأمينات الأجتماعية.. لافتا إلى أن الوزير أكد ان الحكومة الغت الحجز الادارى على المشروعات الفندقية والسياحية حتى نهاية العام الجارى.. موضحا انه سيتم عقد لقاء مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية لحل تلك الأزمة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء فى هذا الاطار.

وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أكد انه سيتم مناقشة تشغيل خطوط طيران مباشرة لمصر للطيران من ألمانيا إلى الغردقة، ومن إيطاليا إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج.. وقال أن وزير الطيران المدنى وعد المستثمرين ببحث شكوى أزمة تراخيص ارتفاعات المبانى فى المشروعات السياحية والفندقية التى تشترطها سلطة الطيران المدنى عند الحصول على تصريح بناء لمشروع جديد حتى ولو بناء طابق واحد جديد وهى اشتراطات صعبة وتؤثر على الاستثمار السياحى.

وقال حويدق إن مستثمرى السياحة طالبوا بضرورة الاسراع فى تطبيق نظام الشباك الواحد للتراخيص السياحية لتوفير الجهد والمال وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أن وزير السياحة والآثار أكد أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسته وتضم فى عضويتها قيادات جميع الجهات المعنية بالنشاط السياحى فى مصر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأنها ستختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التى تواجهها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.

وقال حويدق إن جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر انتهت من تجهيز مقر دائم على مستوى يليق بسمعة السياحة بالبحر الاحمر لعمل اختبار PCR للزائرين من السياح الوافدين لمدينة الغردقة.. مشيرا إلى ان ذلك يأتى فى اطار التعاون الدائم بين الجمعية ومحافظة البحر الاحمر ووزارة السياحة والآثار وكذلك التسهيلات المقدمة للسائحين.. مشيرا إلى أن بعض الدول تلزم السائحين عند العودة لبلادهم بفحوصات طبية معينة ومنها تحليل pcr وذلك عند المغادرة. مضيفًا أنه تم توفير مقر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى التابع للوزارة فى مدينة الغردقة بصفة مؤقتة، لعمل الفحوصات، للحد من التكدس بالمطارات وذلك فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية.