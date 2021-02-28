تنافس شديد ين منتجي الخل البلسمي في إيطاليا وسلوفينيا

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يخوض منتجو الخل الإيطاليون معركة مع منافسيهم في سلوفينيا على الخل البلسمي.

ويشعر اتحاد حماية "أتشيتو بالساميكو دي مودينا" الخل البلسمي التقليدي المصنوع في منطقة إميليا رومانيا شمالي إيطاليا، بهجوم من قبل جارته الشرقية الصغيرة.

وتقدمت حكومة ليوبليانا بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على "معيار تقني وطني" لإنتاج الخل البلسمي، وهو ما ترفضه الرابطة تماما.

وأوضح فيديريكو ديسيموني، رئيس "أتشيتو بالساميكو دي مودينا" أنه إذا نجح السلوفينيون، فسيكون هناك شرط مفاده أن "جميع أنواع خل النبيذ الممزوجة بعصير العنب" يمكن أن تطلق على نفسها اسم "أتشيتو بالسميكو" أو خل بلسمي.

وفي إيطاليا، تدخل وزير الزراعة ستيفانو باتوانيلي، ونقلت وكالة أنباء "أنسا" عنه قوله إن "حماية التراث الثقافي" لمنتجيه تمثل أولوية قصوى بالنسبة لروما.