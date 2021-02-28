قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المشتري لن يُطالب بضريبة التصرفات العقارية، التي كان من المفترض أن يسددها البائع، عند تسجيل وحدته، مؤكدًا أن «المشتري ليس له ذنب في ذلك».



وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، مازحًا: «الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مش هيغلب، هيجيب الضريبة من البائع ويحفظ حق الدولة»، بحسب تعببره.



وأكد أن الحكومة والبرلمان متفقان على أن التعديلات الجديدة يجب أن تفصل بين ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل، موضحًا أن التعاملات التي سيُطالب بها المشتري عند التسجيل إلى أن يتم التعديل هي المتعلقة بنقل الملكية فقط.



وأثارت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية، حالة كبيرة من التخبط والجدل نتيجة عدم وضوح الإجراءات المطلوبة للتسجيل.



وكانت مصلحة الشهر العقاري أصدرت، الاثنين الماضي، المنشور رقم 6 لسنة 2021 بتعديل قانون الشهر العقاري وإجراءات التسجيل واختصار وإثبات ملكية العقار، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 6 مارس المقبل.