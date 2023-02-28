شكري يتوجه إلى الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين وحوار رايسينا

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، سيتوجه اليوم 28 فبراير الجاري إلى العاصمة الهندية نيودلهي؛ للمشاركة في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 1 و2 مارس 2023، في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة.



هذا، وسوف يشارك وزير الخارجية في جلستي عمل للمجموعة تتناول موضوعات: أمن الغذاء والطاقة والعمل متعدد الأطراف والتعاون التنموي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، ورسم الخارطة العالمية للمهارات، والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث.



كما يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع.



ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري، سوف يشارك خلال وجوده في نيودلهي في أعمال حوار «رايسينا» المنعقد خلال الفترة من 2-4 مارس 2023.



وسيتحدث شكري، في جلسة حوار بعنوان «من المتوسط لبحر العرب: إقليم من الفرص»، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول التغير المناخي والانتقال العادل.