الإفراج عن عمران خان بكفالة في قضية حصول حزبه على تمويل غير مشروع

تم الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بكفالة، فيما يتعلق بشكوى ضده بعد أن اكتشفت لجنة الانتخابات في البلاد أن حزب "حركة إنصاف" الذي يتزعمه، حصل على تمويل غير مشروع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سلمان سفدار، محامي الدفاع عن خان، قوله في رسالة نصية اليوم الثلاثاء، إن قاضي بمحكمة الشؤون المصرفية في إسلام آباد، وافق على الإفراج عن خان بكفالة.

ويواجه خان، زعيم المعارضة الباكستانية، عددا من القضايا التي تشمل قضايا فساد وشكاوى جنائية، منذ إزاحته من السلطة في أبريل من العام الماضي.

وفي قضية أخرى، أفرج قاض في محكمة مكافحة الإرهاب بإسلام آباد عن خان بكفالة حتى التاسع من مارس المقبل.

وكانت الحكومة قد رفعت دعوى ضده بسبب احتجاجه بشكل غير قانوني على لجنة الانتخابات.