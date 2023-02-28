وزير الري: عدم التوسع في التنمية على المياه الجوفية إلا بعد عمل الدراسات اللازمة

ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية.

واستعرض الاجتماع مجهودات الوزارة في تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)؛ بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها.

وأكد الدكتور سويلم متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق الضوابط والاشتراطات كافة الخاصة باستخدام المياه الجوفية، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة، وعدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل الدراسات الفنية كافة اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية.

وأشار الدكتور سويلم لحرص الوزارة على استكمال منظومة التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية بالآبار الحكومية كافة بالوادي الجديد، بالشكل الذي يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي، استكمالاً للمجهودات السابقة التي أثمرت عن تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد ٨٥ بئرا جوفية بالوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة في إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد.

كما استعرض الاجتماع منظومة العدادات الذكية المستخدمة في الآبار بالوادي الجديد، والتي تحقق التحكم الأمثل في السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأكدا أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلاً عن الري بالغمر بمحافظة الوادي الجديد، الأمر الذي يؤدي لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.