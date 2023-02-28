محافظ أسوان يوجه بتوفير التسهيلات لمشروعات المنطقة الصناعية بالعلاقي

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوفير كل التسهيلات الممكنة والبيئة المناسبة للمشروعات الجارية بنطاق المنطقة الصناعية بالعلاقي بشرط الجدية في التنفيذ، مكلفا المسئولين بمواصلة التعاون والدعم الكامل للمستثمرين ورجال الأعمال مع تكثيف الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتنمية الأفكار والمقترحات الإيجابية؛ من أجل تحقيق طفرة غير مسبوقة للمنطقة الصناعية سواء بتطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها مع التخطيط الجيد للتوسعات المستقبلية بالشكل المناسب؛ لاستيعاب واستثمار الاحتياطيات الهائلة من الخامات المحجرية والتعدينية التي تمتلكها أسوان .

وأشار المحافظ إلى أهمية ذلك في تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات المختلفة التي تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية ولا سيما للشباب الأسواني.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، أن المنطقة الصناعية تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 على مساحة 272,6 فدان بمنطقة العلاقي وتضم مساحات مخصصة للمناطق الخضراء بإجمالي 4 ألاف متر، بالإضافة إلى مساحات للطرق بطول 12 كم، علاوة على مساحة للخدمات بمساحة 4,2 فدان.

وأوضح المحافظ، أن المنطقة تضم 530 ورشة حرفية تابعة لهيئة التنمية الصناعية و288 ورشة أخرى تابعة للمحافظة، علاوة على 124 مشروعا استثماريا، منها 85 من المشروعات المنتجة في مجالات متعددة، وجار العمل على قدم وساء لتنفيذ وإنشاء باقي المشروعات والانتهاء منها وتشغيلها في أقرب وقت ممكن.

فيما أوضح محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان؛ فقد شهدت المنطقة بداية من العام الحالي العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة شملت صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، بجانب القيام بأعمال التسليك والتطهير وإصلاح الكسورات والطفح بغرف وخطوط الصرف الصحي بالشوارع الداخلية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات المصانع أولا بأول.

ولفت إلى تدعيم شبكات وخطوط الكهرباء لضمان توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الجاهزة للتشغيل بالشكل المطلوب، كما أنه بالتعاون مع الجهات المعنية تم القيام بأعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمساحة 25% من المساحة الكلية للمنطقة.