مدينة نيويورك تسجل أكبر هطول للثلوج في الشتاء وإلغاء مئات الرحلات الجوية

سجلت مدينة نيويورك أول هطول كبير للثلوج في فصل الشتاء، حيث شهدت تراكم 8ر1 بوصة من الثلوج في سنترال بارك صباح اليوم الثلاثاء، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.



وسجلت مدينة نيويورك فقط 4ر0 بوصة من الثلوج في الشتاء الحالي، قبل العاصفة التي بدأت مساء الاثنين.



وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية من نيويورك وإليها اليوم الثلاثاء، من بينها 150 رحلة في مطار لاجارديا، وفقا لموقع "فلايت اوير" المعني بتعقب الرحلات الجوية. كما تم تأجيل 24 رحلة في لا جارديا الذي شهد تراكم 7ر2 بوصة من الثلوج.



وكتب مطار لاجارديا على موقع تويتر اليوم الثلاثاء "تسببت أحوال الطقس في اضطراب الرحلات في مطار لاجارديا.. تواصل مع شركة الطيران الخاصة بك لمعرفة وضع رحلتك".



وتم إلغاء نحو 100 رحلة من وإلى مطار جون كينيدي اليوم الثلاثاء، وتأجيل أكثر من 70 رحلة أخرى. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع الثلوج هناك بلغ 5ر1 بوصة. وشهد مطار نيوآرك ليبرتي الدولي إلغاء نحو 50 رحلة وتأجيل نحو 40 رحلة أخرى.