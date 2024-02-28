البنك المركزي الصيني يضخ 324 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الأربعاء 324 مليار يوان (59ر45 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية، ضخ أمس 384 مليار يوان وفقا لنفس الآلية.

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات اليوم بمقدار 18 بيب صيني ليسجل 1075ر7 يوان للدولار مقابل 1057ر7 يوان لكل دولار أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.