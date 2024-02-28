الرئيس السيسي يعلن إرسال الإمارات جزءا من قيمة صفقة رأس الحكمة وضخها في البنك المركزي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إرسال الإمارات جزء من أموال مشروع «رأس الحكمة» وضخها في البنك المركزي.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأربعاء: «الأرقام التي أعلنت وصلت أمس، واليوم دخل جزءا منها إلى البنك المركزي ويوم الجمعة في جزء زيه، وده من فضل ربنا».

وتوجه بالشكر إلى الأشقاء في الإمارات، وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، مضيفًا: «مش سهل حد يحط 35 مليار دولار في شهرين».

وأكمل: «ده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، القرار اتاخد في ثانية ومن غير إحراج، ده أقوله للمصريين كلهم لإن الدنيا كلها تقف جنب بعضها والأشقاء في الخليج ديما جنب مننا».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، في نسختها الخامسة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.