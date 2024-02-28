قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة الفنية والقانونية بمجلس الوزراء تدرس ‏مجموعة من العروض الاستثمارية الكبرى في إطار تعزيز استفادة الدولة من طرح مشروعات استثمارية كبرى ‏تحقق أهداف التنمية.‏

ونفى خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» على شاشة «‏CBC‏» مساء الثلاثاء، «وجود أي اتفاق ‏حالي على أي مشروعات كبرى» وذلك ردا على المعلومات المتداولة خلال الآونة الأخيرة، بشأن الاتفاق على ‏مشروعات جديدة.‏

وقال: «لا يوجد اتفاق حالي على أي مشروعات كبرى، وإنما ما يتم هو دراسات تقوم بها الحكومة للعروض ‏الاستثمارية المختلفة، وسيتم إعلان عن أي خطوة قادمة فور الانتهاء منها كما حدث في صفقة رأس الحكمة».‏

وعلى صعيد آخر، أشار إلى وجود سلع غذائية وأدوية وأعلاف تقدر قيمتها ب 1.3 مليار دولار في الجمارك ‏المصرية، لافتا إلى توجيه رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة للإفراج التدريجي عن تلك السلع خلال الفترة ‏المقبلة؛ بهدف زيادة السلع المتاحة بالأسواق وضبط الأسعار.‏

ونوه إلى بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن وضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة على المنتجات ‏والأرفف مطلع مارس المقبل، مؤكدا أن توافر النقد الأجنبي سيسهم في خفض أسعار السلع ذات المكون الأجنبي ‏وتوفير مكونات الإنتاج.‏