كتائب القسام تقصف مقرات عسكرية إسرائيلية بـ40 صاروخا من جنوب لبنان

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، قصف مقر قيادة وثكنة مطار بشمال إسرائيل بحوالي 40 صاروخا انطلقت من جنوب لبنان.



وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة "إكس" اليوم: "قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر غيبور" و"ثكنة المطار في بيت هلل" شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ جراد".



وأضافت أن ذلك يأتي "في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان".