نمو أرباح طاقة عربية 3% بنهاية 2023

حققت شركة طاقة عربية ارتفاعا فى صافى الربح بنسبة 3% بنهاية العام الماضى، ليسجل صافى الأرباح المجمعة بعد الضريبة 557.208 مليون جنيه، مقابل 538.606 مليون بنهاية 2022، بحسب إفصاح الشركة للبورصة أمس.

وارتفع مجمل الربح للشركة بنسبة 26% ليسجل 1.630 مليار جنيه مقابل 1.293 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 26% ليسجل 13.4 مليار جنيه مقابل 10.7 مليار جنيه.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح بنسبة 4% ليسجل 0.412 جنيه مقابل 0.398 جنيه، كما ارتفعت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنسبة 88% لتصل إلى 1.29 مليار جنيه فى 2023 مقابل 689.42 مليون جنيه فى 2022، وارتفعت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل بنسبة 335% لتصل إلى 864.3 مليون جنيه مقابل 198.54 مليون جنيه فى عام 2022.

وتعد طاقة عربية من أكبر شركات توزيع الغاز الطبيعى كما أنها من أهم الشركات العاملة فى مشروعات الطاقة المتجددة حيث قامت بإنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 65 ميجاوات وبتكلفة استثمارية بلغت 1.35 مليار جنيه، وذلك فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذى يعد أكبر مجمع قومى للطاقة الشمسية فى صعيد مصر. كما تباشر الشركة أعمالها فى المجالات الخاصة بالمياه والطاقة الشمسية من خلال قطاعاتها المتخصصة.

قالت باكينام كفافى الرئيس التنفيذى لمجموعة طاقة عربية، فى تصريحات سابقة فى يوليو الماضى إن شركاتها تعتزم تأسيس شركة غاز فى السعودية، بشراكة مع شركة غاز بالمملكة، لكنها لم تفصح عن تفاصيل إضافية موضحة أن ذلك يأتى فى إطار خطة التوسع وتنمية المجموعة.