أولمرت: الهجوم البري على رفح خطر لن تتحمله إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن أي هجوم بري على مدينة رفح سيكون "خطرا لا يمكن لإسرائيل تحمله"، داعيا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب والخروج من قطاع غزة.

جاء ذلك في مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء، شبكة "بلومبرج" الأمريكية مع أولمرت الذي قاد إسرائيل بين عامي 2006 و2009.

وتطرق أولمرت إلى هجوم إسرائيلي بري محتمل على رفح جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الولايات المتحدة تنظر إليه على أنه "أمر لا يمكن تحمله".

وأضاف أن "الخطر الأكثر إلحاحا بالنسبة لإسرائيل هو أن مصر قد تلغي معاهدتها الدبلوماسية التي مضى عليها 45 عاما".

وتابع: "قد يؤدي ذلك إلى انهيار اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، هذه مخاطرة لا يمكننا تحملها".

وسبق أن حذرت مصر إسرائيل من هجوم بري على رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، وفق الشبكة الأمريكية.

ودعا أولمرت نتنياهو إلى وقف الحرب والتركيز على خطة تمكن الجيش الإسرائيلي من مغادرة غزة وإرسال قوات حفظ سلام دولية إلى هناك.

واستشهد بوجود قوات أوروبية في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان، وقال إنه من الممكن إنشاء قوات مماثلة في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال أولمرت إن "الدول العربية لن ترغب في نقل قوات تابعة لها إلى غزة على الفور، لكنها قد تكون على استعداد لتولي المسؤولية من الأوروبيين في غضون عامين إذا كان القطاع مستقرا".

وأضاف أنه "بمجرد خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ مفاوضات سلام مع الفلسطينيين".

واعتبر أنه "في حين أن هذه الأمور يجب أن تكون دون شروط مسبقة، فمن مصلحة إسرائيل أن تسمح في نهاية المطاف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ومضى: "لفترة طويلة جدًا من الزمن اكتسبت إسرائيل كراهية العديد من الناس في جميع أنحاء العالم بسبب الاحتلال، لأننا منذ سنوات طويلة رفضنا أية محاولة للتوصل إلى تفاهم معقول مع الفلسطينيين. ولم نساعد في خلق البيئة التي يمكنهم من خلالها ممارسة حقهم بتقرير المصير".

ورأى أولمرت أن نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب وتجنب إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.