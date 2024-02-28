سيد معوض: طريقة وسام أبوعلي لائقة على الأهلي

يرى سيد معوض مدافع منتخب مصر السابق، أن محمد شكري لاعب جيد ويستحق العودة للنادي الأهلي في الموسم المقبل، مشيرًا إلى وسام أبوعلي حصل على ثقة كبيرة بعدما سجل هدفين في شباك بلدية المحلة.

وقال معوض في تصريحات تليفزيونية: "طريقة اللعب بالخروج بالكرة بشكل جيد والتمرير من المناطق الخلفية إلى منطقة الهجوم لها توقيتات، ومن الصعب أن يلعب بلدية المحلة بشكل مفتوح على ستاد القاهرة في ظل وجود سرعات كبيرة لدى الأهلي في الخط الأمامي مثل رضا سليم وكريم فؤاد ووسام أبوعلي وخلفهم امام عاشور وأفشة".

وأضاف: "أحمد عبدالرؤوف أعتقد أن أداء الأهلي سيظل بنفس طريقة مباراتي بلوزداد وميدياما، وهذا خطأ كبير جدا من مدرب البلدية، الأهلي لم يكن جيدًا قبل كأس العالم للأندية، وخاض المنافسات وقدم مستوى طيب أمام اتحاد جدة السعودي، كان يجب أن يقيم الأمور بشكل أفضل وهو لم يدرس الأهلي جيدا قبل اللقاء، فهو مدرب صغير السن وجيد وسوف يزداد خبرات".

وواصل: "وسام أبوعلي لاعب جيد، ووضح طريقة لعبه أنها لائقة على الأهلي، ويجيد التحرك في المساحات جيدا، وهناك حالة ثقة في قدراته، وبدايته جيدة ولكن لازال هناك وقت طويل للتقييم، لكن لو سار بهذا الشكل سيحرز المزيد من الأهداف، لأن الأهلي هو أسهل فريق يحصل من خلاله أي مهاجم على لقب هداف الدوري".

وتابع: "كريم نيدفيد من العناصر الجيدة ولديه شخصية في الملعب، وهو يدافع ويهاجم بشكل جيد، وقادر على اللعب في أكثر من مركز، ويمتلك إمكانيات هائلة، لم يكن محظوظا في بداية الموسم بسبب الإصابات، وعندما يحصل على رتم المباريات سيؤدي بشكل قوي للغاية مع إمام عاشور، وخلفهم مروان عطية".

وأكمل معوض:"90% من المباريات تحتاج لتواجد أفشة في الملعب بصفة مستمرة لأنه يمرر الكرة بشكل جيد للمهاجمين خصوصا في الدوري أو المباريات الإفريقية على ستاد القاهرة".

وأضاف: "هناك منافسة قوية ستظهر في مركز الجناح داخل الأهلي بعد تألق رضا سليم وكريم فؤاد، بالإضافة لـ حسين الشحات وتاو.. وكريم فؤاد من العناصر الجيدة وعندما يشارك في أي مركز يظهر بمستوى قوي، وهو من اللاعبين الذين يتم استخدامهم بشكل جيد من جانب مارسيل كولر".

وأكمل: "الأفضل لأكرم توفيق اللعب في خط الوسط، لأن لديه إمكانيات جيدة في قطع الكرات ومنع الهجمات للخصم، خصوصا أن اللعب في الجبهة اليمني يتطلب عمل هجومي وإرسال كرات عرضية باستمرار".

وأتم: "عودة شكري وقندوسي مكسب للأهلي، وأتمنى أن يظهروا مع الفريق بنفس المستوى الذي قدموه مع سيراميكا كليوباترا، ومن الطبيعي أن يستخدم الأهلي حقه في العقد باستعادة اللاعبين".