الهند: الوضع المضطرب بالبحر الأحمر يزيد من الحاجة إلى ممر تجاري بديل من الهند لأوروبا

قال السفير الهندي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سنجاي سودهير، إن الوضع المضطرب في البحر الأحمر، يزيد من الحاجة إلى توفر ممر تجاري بديل لشحن البضائع من الهند إلى أوروبا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاربعاء.

وقال سودهير في مقابلة أجراها بأبو ظبي، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية، إن الهند اتخذت خطوات أولى مع دولة الإمارات، لبدء العمل في "ممر الهند - الشرق الأوسط - أوروبا الاقتصادي".

وأضاف أن البلدين يرغبان في القيام بدور قيادي في تطوير المشروع.

جدير بالذكر أن المسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن، بدأوا في نوفمبر الماضي، في مهاجمة السفن العسكرية والتجارية التي كانت تمر عبر البحر الأحمر؛ ما دفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الرد عن طريق شن غارات جوية.