يرى عفت نصار لاعب نادي الزمالك السابق، أن الحكام في مصر منحازون لفريق الأهلي، مطالبًا لجنة الحكام باستقدام حكم أجنبي لمباراة نهائي كأس مصر بالسعودية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم 8 مارس القادم، على ملعب الأول بارك، في نهائي كأس مصر.

وقال نصار في تصريحات تليفزيونية: "جوميز صنع حالة جيدة وهناك حماس داخل فريق الزمالك، ونريد تقديم مستوى كروي جيد مع اللاعبين الجدد الذين يتطلعون لإثبات ذاتهم خلال المرحلة المقبلة، مع الدفعة الجماهيرية واستقرار مجلس الإدارة سيكون الأداء جيدًا".

وتابع: "مارسيل كولر لم يضف للنادي الأهلي أي شيء، نظرًا لقوة النادي المادية التي تفوق كل الأندية داخل مصر، فإن أي مدرب قادر على النجاح داخل القلعة الحمراء، والطبيعي أن يحصد الأهلي العديد من البطولات، ومحمد هاني من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن داخل مصر، ومحمد عبدالمنعم في آخر مباريات الفريق يقدم مستوى قليل للغاية".

وواصل: "كان هناك حالة توفيق غير طبيعية للأهلي أمام ميدياما الغاني، والمنافس أضاع فرص كثيرة وكان هناك ركلة جزاء لميدياما، هناك تراجع في مستوى بعض اللاعبين، لكن عبدالمنعم لاعب جيد ونبحث دائما عن الكمال".

وزاد: "لدينا حكام مميزون في مصر، ولكنهم منحازون لـ الأهلي في بعض المباريات، ولا أعلم ما المانع في جلب حكام أجانب، ولا زلت أتذكر موقف الاستعانة بـ قدري عبدالعظيم في مباراة الأهلي والزمالك سنة 96، ولذلك أرفض تعيين تحكيم مصري لمباراة نهائي كأس مصر، وهناك حالة غضب من الجمهور الزملكاوي ضد الحكام المصريين لذلك يجب الاستعانة بحكم أجنبي".

وأوضح: "لا يوجد لدينا ثقة كاملة في التحكيم المصري خلال نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وهناك مجاملات كثيرة حدثت للأحمر منها بطولة السوبر المصري الأخيرة في الإمارات، ولا يجب إسناد المباراة لـ البنا أو أمين عمر أو إبراهيم نور الدين، يجب وجود حكم أجنبي، لأنه لا يوجد حكم مصري مميز".

وأشار إلى أن أحمد حمدي وناصر ماهر من أفضل صفقات الزمالك، كما أتوقع أن يكون زياد كمال ومحمد شحاتة من اللاعبين المفيدين أيضًا للفريق مستقبلا، ولدي قناعة كبيرة بقدرة عبدالله السعيد على أن يقدم مستوى أقوى وهو خارج التقييم.

وأتم: "عبدالله السعيد وأحمد حمدي هم الأفضل في صفقات الزمالك، وموتيابا يحتاج لوقت من أجل التألق مع الفريق".