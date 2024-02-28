في تقرير لها بعنوان "هكذا خسرت إسرائيل أوراق المساومة"، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "إن جيش الاحتلال عالق في غزة. والأسرى لدى حماس مرهقون"، مضيفة أن الشعب الإسرائيلي غارق في المعلومات المشوهة أو الكاذبة.

وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال خرج من القطاع، ولم يعد سوى 5 ألوية تشارك في عملية محدودة في خان يونس من أصل 5 فرق شاركت في الحرب، ونقلت الصحيفة عن ما سمتهم كبار المسئولين العسكريين في جيش الاحتلال بأن وقف إطلاق النار ضروري، لكن قادة الجيش لن يقولوا ذلك صراحة وبشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من غير الواضح هزيمة حماس وإطلاق سراح الأسرى في نفس الوقت، إذ أنه من المستحيل تحقيق هدفي الحرب، ولكن يمكن تحقيق هدف واحد فقط، ووفقًا للصحيفة فقد تبين أن المعادلة القائلة بأن الضغط العسكري فقط هو الذي سيحقق الصفقة، لم تكن صحيحة في المقام الأول.

وذكرت أن إسرائيل متوترة بسبب شهر رمضان، خوفا من اندلاع "أعمال عنف" واسعة النطاق، ربما بما في ذلك في القدس، ورأت يديعوت أحرونوت أنه بعد مرور 3 أشهر في زمن الحرب، لم يتخذ القرار الصعب، وقُدم عدد لا بأس به من الأوهام، والتشوهات والأكاذيب للجمهور.

وأضافت أنه مع مرور الوقت، يتعرض المختطفون لخطر جسيم، وفي الوقت نفسه، تم دحض المزيد من الأكاذيب التي ترددها إسرائيل في وسائل الإعلام العالمية.

وتكبدت إسرائيل خسائر كبيرة بسبب عدوانها على غزة، حيث أظهرت مسودة معدلة لميزانية إسرائيل لعام 2024 أنه من المتوقع ارتفاع عجز الميزانية من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.

ووفقًا للمسودة، فإن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر أدت إلى تراجع في النمو الاقتصادي لعام 2024 بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد تكبد خسائر متوقعة بلغت 1.4 نقطة مئوية في العام الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقدّرت المسودة الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) خلال الفترة من 2023 إلى 2024، مع افتراض أن القتال المكثف سينتهي في الربع الأول من هذا العام.

كما أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه من الضباط والجنود لـ 573 منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وعدد الجرحى ليصل إلى 2918، فيما تشير تقديرات المقاومة الفلسطينية إلى أن الأعداد أكبر من ذلك.

كما خسرت إسرائيل معركة الرأي العام العالمي، بعد اتهامات لاحقتها في محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، فضلًا عن مئات المظاهرات والمسيرات العالمية التي أبدت دعمها لفلسطين.