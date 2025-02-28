 محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 28 فبراير 2025 - 11:08 م | آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 11:08 م

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، علي تقديم التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك “ رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين ”.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفًا بعد ختام الجولة الـ 27 من البريميرليج.

وغاب محمد صلاح عن التهديف في الجولة الـ 27 في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد ليواصل صلاح تربعه على صدارة ترتيب الهدافين، فيما رفع هالاند رصيده للهدف رقم 20 بعدما تخطى مانشستر سيتي نظيره توتنهام بهدف نظيف.


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