شهد اللقاء المفتوح بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام وسائل الإعلام مناقشة حادة، بعدما تبادل الطرفان انتقادات لاذعة حول إدارة الحرب في أوكرانيا.

ووجه الرئيس الأوكراني انتقادات قوية لنظيره الأمريكي :«أنتم لا تشعرون بنا في الوقت الراهن؛ ولكن لا بد أن ننظر إلى المستقبل».

ورد الرئيس الأمريكي: «إذا لم يكن هناك حرب، نحن نحاول حل مشكلة، لا تخبرنا ماذا نشعر، أنا لا أخبرك ولا أملي عليك، لا يتعلق الأمر بما نشعر به، نحن نشعر بشكل جيد ونشعر بالقوة، أنت الآن في الموقف الأمريكي».

وأضاف ترامب: «منذ بداية الحرب، ليس لديك أوراق اللعبة الآن، أنت تتلاعب بالأوراق، أنت تراهن بحياة ملايين الأوكرانيين، أنت تقامر بحرب عالمية ثالثة، ما تفعله خطير للغاية وأمر غير محترم لأوكرانيا أكثر مما يمكن أن نتوقعه».

وتدخل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، موجها حديثه إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قائلا: «أنت ذهب إلى بنسلفانيا في أكتوبر الماضي، وحشدت حملة وأعلنت عن تقديرك لجهود الولايات المتحدة، ونحن كنا نحاول إنقاذ بلدكم».

وأضاف الرئيس الأمريكي بلهجة حادة: «إذا ما تحدثت بصوت عال في هذا الشأن، بلدك في مشكلة عويصة، لا يمكن أن نستمر في الحديث، بلدك في أزمة كبيرة، وأنت تعلم ذلك».

ورد الرئيس زيلينسكي: «بالطبع لدينا أزمات كبيرة ومشكلات، نحن في صراع ونعلم ذلك منذ بداية الحرب، ونحن ممتنون لكم»، ليعقب ترامب: «نحن أعطيناك 350 مليار دولار مساعدات ومعدات، وانت استخدمت قواتنا ومقدراتنا العسكرية، وبدونها لكانت الحرب انتهت في غضون أسبوعين أو حتى في 3 أيام، ليس لديك أوراق اللعبة الناس يموتون ويعانون ونحن في أزمة كبيرة على المستوى العسكري».

وتابع: «لا أريد وقف إطلاق النار، أنا أرغب في إنهاء هذا الصراع، ما رأيناه لم يكن معي، كان ذلك مع شخص اسمه بايدن، ولم يكن شخصا بالذكاء الكافي، أوباما أعطاك بعض الأوراق، وأنا أعطيك بعض الأدوات لتعزيز موقفك؛ ولكن أوباما كان أمرًا مغايرًا، لا بد أن تكون ممتنًا وأنت ليس لديك أدوات اللعبة برمتها».