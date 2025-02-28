 مجلس شيوخ أيوا يقر مشروع قانون يلغي حماية هوية النوع من قانون الحقوق المدنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس شيوخ أيوا يقر مشروع قانون يلغي حماية هوية النوع من قانون الحقوق المدنية


نشر في: الجمعة 28 فبراير 2025 - 12:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 12:36 ص

وافق مجلس الشيوخ في ولاية أيوا الأمريكية اليوم الخميس، على مشروع قانون غير مسبوق يشطب حماية هوية النوع من قانون الحقوق المدنية، رغم  الاحتجاجات ، ويرفع تغييراته إلى مجلس النواب.

 


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