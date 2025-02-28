مجلس شيوخ أيوا يقر مشروع قانون يلغي حماية هوية النوع من قانون الحقوق المدنية

وافق مجلس الشيوخ في ولاية أيوا الأمريكية اليوم الخميس، على مشروع قانون غير مسبوق يشطب حماية هوية النوع من قانون الحقوق المدنية، رغم الاحتجاجات ، ويرفع تغييراته إلى مجلس النواب.