مجلس شيوخ أيوا يقر مشروع قانون يلغي حماية هوية النوع من قانون الحقوق المدنية

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وافق مجلس الشيوخ في ولاية أيوا الأمريكية اليوم الخميس، على مشروع قانون غير مسبوق يشطب حماية هوية النوع من قانون الحقوق المدنية، رغم الاحتجاجات ، ويرفع تغييراته إلى مجلس النواب.