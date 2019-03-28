السلطات الفنزويلية تمنع جوايدو من تقلد مناصب رسمية لمدة 15 عاما

منعت السلطات الفنزويلية زعيم المعارضة خوان جوايدو من تقلد أي منصب حكومي رسمي خلال الخمس عشرة سنة القادمة، وذلك عقب العثور على مخالفات في الكشف المالي عما في ذمته.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن المفتش العام الفنزويلي إلفيس أموروسو، الذي بدء في فبراير الماضي بيان ما في ذمة جوايدو من ممتلكات.

وجاءت تحقيقات المفتش العام، عقب ظهور شكوك من أن زعيم المعارضة الفنزويلية، والذي يعتبر نفسه رئيسا للبلاد، أخفى أو تلاعب بمعلومات كشف الذمة المالي وكذلك تلقى أموالا من مؤسسات دولية وإقليمية، من دون أن يبين الأساس لتلك المبالغ.

وفي يناير الماضي، أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، واعترفت به الولايات المتحدة والدول المشاركة في مجموعة ليما (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.

من جانبه، وصف الرئيس الفنزويلي الحالي، نيكولاس مادورو، ما حدث بأنه محاولة انقلاب، معلنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فيما دعمته كل من روسيا وبيلاروس وبوليفيا وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور وسوريا وتركيا.