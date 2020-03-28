الصحة الكويتية: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 64 بعد تعافي 7

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، إن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفع ليصل إلى 64 حالة وذلك بعد تعافي 7 حالات جديدة من المصابين بالفيروس.

وأضاف الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات السبع تضمنت 6 مواطنين، منهم 5 ذكور وأنثى واحدة، أما الحالة السابعة فهي لمقيمة، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.