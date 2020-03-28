وزير النقل: صعب جدا نقفل المترو لأنه وسيلة مواصلات آمنة ونظيفة وفي متناول الجميع

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الجهات المعنية بنقل المواطنين لمنع تكدس وازدحام المواصلات.

وأشار «الوزير»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بس سي مصر»، مساء أمس الجمعة، إلى أن خطوط المترو الثلاثة تنقل 3 ملايين راكب يوميًا، يتم نقل حوالي مليون شخص منهم برحلتي الذهاب والعودة، على مدار 18 ساعة، بنسبة 83 ألف راكب في اليوم، مضيفًا أن معظم الموظفين المستخدمين للمترو ينتظرون حتى الخامسة مساء للتحرك إلى المحطات، وهو ما يجعل قطارات المترو مطالبة بتوصيل مليون شخص في غضون ساعتين.

وأضاف أنه تم تزويد عدد قطارات المترو، وجعل زمن التقاطر بين كل قطار وآخر دقيقتين، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية حنى تعطي فرصة لراكبي آخر قطار، والذي يصل لمحطته الأخيرة في السابعة والربع مساء؛ لكي يذهبوا إلى بيوتهم دون مسائلة قانونية على تأخيرهم عن ميعاد الحظر، مما أدى إلى تقليل نسبة التكدس في ثاني أيام الحظر مقارنة بأول أيامه.

ولفت إلى اقتراح خروج الموظفين بداية من الثالثة مساء، على موجات، وفي أوقات متفاوتة، معقبًا: «صعب جدًا نقفل المترو، لأنه وسيلة مواصلات نظيفة، وآمنة، وفي متناول الجميع، ويتم تعقيمها».

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا، الثلاثاء الماضي، بفرض حظر التجوال داخل مصر على كل الطرق العامة، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، وإيقاف كل وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحًا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.





