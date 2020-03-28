الاتصالات: إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لجميع العاملين بمستشفيات العزل بدءا من الغد

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستتيح 3000 دقيقة و10 ميجابايت شهريًا مجانًا لكل الأفراد العاملين بمستشفيات العزل المتعاملين مع مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مستوى الجمهورية بدءًا من الغد.

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن توفير الدقائق والجيجابايتس لفتة تقدير واحترام من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو الأطباء وفرق التمريض والإداريين وكل من يعمل في مستشفيات العزل الصحي.

وتابع: «نتيح لكل فرد في هذه الجهات الخدمة مجانًا تقديرًا للدور العظيم البطولي الذي يقومون به، يعرضون أنفسهم للخطر ووجب علينا إظهار والتعبير عن تقديرنا واحترامنا»، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات الأربع الخاصة بشبكات المحمول في مصر هي من تتحمل التكلفة.

وقرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا بالمجان لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مستوى الجمهورية.