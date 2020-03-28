الرئيس السوري يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد الامارات العربية

تلقى الرئيس السوري بشار الاسد اتصالاً هاتفيا من ولي عهد دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد ال نهيان،وهو الأول من شخصية خليجية رفيعة المستوى منذ سنوات.

ونقلت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة أن الرئيس الاسد تلقى اتصالاً هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد بن زايد خلال الاتصال الهاتفي على "دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية"، مشيرا إلى أن سورية "لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وكانت الامارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تعيد فتح سفارتها في دمشق نهاية عام 2018 بعد سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها سورية .