أجاب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على سؤال «هل فكرت في الاستقالة؟» أنه مهندس مقاتل ولم يعتد على الهرب، معقبًا: «وحتى قبل ما أبقى ضابط أنا فلاح وبتحدى ولا يمكن أهرب».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، إن جميع العاملين في قطاعات الدولة لهم دور ولكن لن يتمكنوا من منع الحوادث، متابعًا: «كل وزير لما يحصل عنده حادثة هيقدم استقالته!، الدول لا تدار بالمنظر ده.. أنا بعمل كل ما عندي وميقدرش على القدرة إلا ربنا».

وتابع: «أنا تحت أمر بلدي ورئيس جمهوريتي اللي وثق فيا.. وهفضل أقاتل وأطور واستكمل الخطط اللي بدأناها علشان أخدم بلدي.. لو الناس شايفة أني متكاسل أنا هطلع وأقول أنا مستقيل وشوفوا حد أفضل مني.. لكن لو هربت أبقى خاين».

وأضاف أن وزارة النقل تحصل على اعتمادات مالية تصل إلى 1.5 ترليون جنيه بعدما وضعت الحكومة خطتها بالارتقاء بقطاعات النقل، مؤكدًا أنه في حالة ثبوت خطأه في حادث تصادم القطارين سيتقدم باستقالته على الفور.