الكاظمي: العراق بحاجة إلى الاستفادة من التجربة المصرية في الإسكان والإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إن العراق بحاجة إلى التكامل والاستفادة من التجارب في كل من مصر والأردن، مشيرًا إلى توافر الإمكانيات لكن لابد من استغلها وتحويلها لطاقات لخدمة المستقبل.



وأضاف الكاظمي خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح الأحد، أن كل من مصر والعراق متشابهين ومتكاملين، وتعاونهما سيؤدي إلى النهوض بالاقتصاد العراقي من جديد، إضافة إلى أنه سيحول المنطقة إلى نموذج للتعاون.



وأشار إلى تجربة مصر المتميزة في البناء والإعمار والإصلاح الاقتصادي والتي نجحت في تطبيقها، لافتًا إلى استفادة العراق من مصر فيما يتعلق بقضايا الإسكان خاصة بعد الزيادة السنوية الكبيرة في الشعب العراقي والتي تبلغ نحو مليون نسمة جديدة كل عام.



وأوضح أن أبواب العراق مفتوحة لاستقبال المستثمرين المصريين في كل المجالات كالإسكان والزراعة والصناعة، مضيفًا أن الحكومة العراقية ستعمل على توفير الحماية الجادة للمستثمرين المصريين والعرب.