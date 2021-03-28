تنفيذ 81 قرار حالة تعد على نهر النيل بدسوق في كفر الشيخ

شهدت قرى مركز دسوق، حملة لإزالة التعديات والأقفاص السمكية والأحواش، ضمن الموجة الـ17 التي تشهدها المدن والقرى المطلة على نهر النيل في المحافظات المصرية، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون والتنسيق مع اللواء ، عمرو بريك، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق ، وحماية النيل وشرطة المسطحات المائية والجهات الأمنية.

وقال اللواء جمال نور الدين، إن الحملة تمكنت من تنفيذ 18 قرار إزالة على مساحة 440 مترا، اليوم الأحد، في اليوم الثامن للحملة، مؤكدا أن حملة ماتم تنفيذه من قرارات منذ بدء الحملة 81 قرارا، والمساحة التي تمت الإزالة عليها 3622 مترا، منها 63 قرارا عبارة عن أحواش ومباني بالبلوك، على مساحة 3182 مترا، و18 قرار إزالة عبارة عن مباني وردم على مساحة 440 مترا.