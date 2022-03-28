اقتنص فيلم «كثيب - Dune»، جائزة أوسكار أفضل مؤثرات بصرية لعام 2022.

وترشح للقائمة أفلام:

"FREE GUY"

"NO TIME TO DIE"

"SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS"

"SPIDER-MAN: NO WAY HOME"

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.